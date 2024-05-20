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Медичні виробиШовний матеріалНе розсмоктуючий шовний матеріал (з голкою або без)поліпропіленPROLENEЦіни в аптеках

PROLENE 3/0, син. 90 см +2 голки 26 мм колючі 1/2, №1 - Запоріжжя (307646) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (8)
189,50 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
Всього: упаковка (3)
142,00 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
Всього: упаковка (2)
197,37 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Любомль, вул. Соборності, 70
Всього: упаковка (10)
186,98 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом