PROLENE 3/0, син. 90 см +2 голки 26 мм колючі 1/2, №1 - Одеса (307646) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Пульс
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Волиньфарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
Волиньфарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
Аптека
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 06:00
Любомль, вул. Соборності, 70
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом