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Медичні виробиШовний матеріалНе розсмоктуючий шовний матеріал (з голкою або без)поліпропіленPROLENEЦіни в аптеках

PROLENE 4/0, син. 90 см +2 голки 26 мм колючі 1/2, №1 - Київ (238012) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
321,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
320,84 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (10)
322,13 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (10)
326,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (3)
319,81 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Харків, вул. Амосова, 27
Всього: упаковка (1)
319,80 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом