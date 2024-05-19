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PROLENE 3/0, син. 75 см голка 22 мм колюча 1/2, №1 - Львів (135593) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (12)
111,43 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (17)
154,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (5)
150,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Максимовича, 11
Всього: упаковка (1)
144,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (12)
131,50 грн
В інших містах:
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом