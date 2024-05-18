PROLENE 3/0, син. 75 см голка 22 мм колюча 1/2, №1 - Харків (135593) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Чернігівська, 6
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Максимовича, 11
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом