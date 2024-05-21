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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 2 сірий "Євро", еластичний, №1 - Запоріжжя (476126) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -270,60 грн
630,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -270,60 грн
630,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 145
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоне, вул. Гагаріна Юрія, 30-Б
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (5)
901,00
Економія: -270,60 грн
630,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кремінна, 9
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -270,60 грн
630,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Роторна, 21
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -270,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -270,60 грн
630,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -270,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -270,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
944,93 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
947,51 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн