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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 2 сірий "Євро", еластичний, №1 - Одеса (476126) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
833,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
943,89 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
833,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
833,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
833,00 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
833,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
833,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
845,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
833,00 грн
В інших містах:
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (2)
833,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
833,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (1)
845,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -270,60 грн
630,40 грн