Всі аптеки України
Медичні виробиТовари для вагітних і годуючих мамТовари для годуючих мамбандажі посляпологовіБАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 2, сірий еластичний, №1 - Запоріжжя (428002) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
761,89 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Всього: упаковка (1)
506,86 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
760,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 11
Всього: упаковка (1)
818,00
Економія: -439,80 грн
378,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Всього: упаковка (1)
818,00
Економія: -439,80 грн
378,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
756,15 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
756,11 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
760,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
763,51 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
758,35 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
759,08 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
758,95 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
763,12 грн