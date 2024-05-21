БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 2, сірий еластичний, №1 - Запоріжжя (428002) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
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Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
Мед-сервіс
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Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Мед-сервіс
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Красноград, вул. Полтавська, 91
Аптека доброго дня
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Олександрія, просп. Соборний, 11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Гагаріна, 177
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Молочна, 6
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сумська, 23/34