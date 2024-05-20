БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 2, сірий еластичний, №1 - Одеса (428002) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
1 соціальна аптека
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Подільськ, пл. Базарна, 2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Іллінці, вул. Європейська, 5
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40