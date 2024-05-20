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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 2, сірий еластичний, №1 - Одеса (428002) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
756,84 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
1 соціальна аптека
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Подільськ, пл. Базарна, 2-А
Всього: упаковка (1)
724,00
Економія: -345,80 грн
378,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
760,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 11
Всього: упаковка (1)
818,00
Економія: -439,80 грн
378,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іллінці, вул. Європейська, 5
Всього: упаковка (1)
818,00
Економія: -439,80 грн
378,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (1)
676,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
453,97 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Всього: упаковка (1)
818,00
Економія: -439,80 грн
378,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
761,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
588,05
Економія: -17,64 грн
570,41 грн