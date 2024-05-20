АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2 6640, №1 - Одеса (171939) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Цілодобово
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Дешево
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Університетська, 63/9
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черняхів, вул. Франка Івана, 42
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра, 146
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20