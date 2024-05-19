АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2 6640, №1 - Київ (171939) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Дешево
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 1
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Цілодобово
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черняхів, вул. Франка Івана, 42
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Університетська, 63/9
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Аптека
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Троїцька, 48
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13