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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2 6640, №1 - Київ (171939) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (7)
346,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
350,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
381,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
396,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
351,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
347,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (9)
345,55 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (7)
392,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (10)
346,91 грн
Дешево
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 1
Всього: упаковка (2)
472,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (1)
345,62 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Цілодобово
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
Всього: упаковка (8)
358,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
381,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черняхів, вул. Франка Івана, 42
Всього: упаковка (2)
470,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Університетська, 63/9
Всього: упаковка (1)
369,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
Всього: упаковка (3)
454,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
347,05 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Троїцька, 48
Всього: упаковка (12)
471,13 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
538,58 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (3)
476,04 грн