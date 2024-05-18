Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняАптечки/набір першої медичної допомогиАптечка медична "Транспортна"Ціни в аптеках

Аптечка медична "Транспортна" , №1 - Харків (724409) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 79-А
Всього: упаковка (3)
137,27 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (2)
137,27 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 76
Всього: упаковка (3)
137,27 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
330,00
Економія: -43,00 грн
287,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
305,00
Економія: -53,00 грн
252,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
290,00
Економія: -38,00 грн
252,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
290,00
Економія: -38,00 грн
252,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
290,00
Економія: -38,00 грн
252,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 67/1
Всього: упаковка (1)
155,69 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
310,00
Економія: -26,00 грн
284,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 151-А
Всього: упаковка (1)
146,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
165,99 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
430,00
Економія: -106,63 грн
323,37 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
299,45
Економія: -34,97 грн
264,48 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Вознесенськ, вул. Героїв України, 16/101
Всього: упаковка (1)
137,67 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Всього: упаковка (1)
357,00 грн
Житомирліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Пулини, вул. Незалежності, 6-А
Всього: упаковка (1)
164,59 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Корець, пл. Київська, 11
Всього: упаковка (1)
202,48 грн
Рівнеліки
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 3/2
Всього: упаковка (1)
173,05 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Андріївська, 48
Всього: упаковка (1)
173,05 грн