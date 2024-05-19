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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 2 (150) білий, №1 - Київ (108392) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
644,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
638,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (2)
643,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
643,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (1)
644,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
639,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 1
Всього: упаковка (1)
636,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (1)
611,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
636,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
641,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 46/48
Всього: упаковка (1)
636,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 47/1
Всього: упаковка (1)
643,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (1)
640,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 45-А
Всього: упаковка (1)
642,79 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 25
Всього: упаковка (1)
641,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (1)
640,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
Всього: упаковка (1)
641,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
638,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
644,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 1
Всього: упаковка (1)
636,98 грн