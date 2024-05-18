Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється за 31 хв Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (3) 117,86 Економія: -5,06 грн 112,80 грн Забронювати

Глорія Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Одеса, дорога Фонтанська, 15-А Всього: упаковка (2) 142,40 грн Забронювати

Віола Детальніше Відчинено Цілодобово Одеса, дорога Фонтанська, 59 Всього: упаковка (4) 142,40 грн Забронювати

Роза Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6 Всього: упаковка (2) 142,40 грн Забронювати

Вузівська Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Одеса, вул. Невського Олександра, 82 Всього: упаковка (4) 142,40 грн Забронювати

Южна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Корольова Академіка, 80 Всього: упаковка (4) 142,40 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Рівне, вул. Соборна, 94 Всього: упаковка (1) 132,99 Економія: -1,83 грн 131,16 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71 Всього: упаковка (1) 132,20 Економія: -1,26 грн 130,94 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (1) 131,97 грн Забронювати

Аптека біля ратуші Детальніше Відчинено Зачиняється за 01 хв Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 133,15 грн Забронювати

Центральна Детальніше Відчинено Зачиняється за 31 хв Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: упаковка (1) 133,05 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (1) 117,00 грн