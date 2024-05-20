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URIAGE РОЗЕЛЬЯН РІШ КРЕМ 50 мл - Одеса (450414) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
632,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
631,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
723,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
Всього: упаковка (1)
632,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Всього: упаковка (1)
629,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (1)
628,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
629,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, перех. Стависька / Риночна, 42/78
Всього: упаковка (1)
632,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (2)
627,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
632,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25
Всього: упаковка (1)
626,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Лубни, перех. Володимирський / Садова, 54/2-Б
Всього: упаковка (2)
627,21 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
704,70
Економія: -21,14 грн
683,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (1)
624,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Варва, вул. Шевченка Тараса, 81
Всього: упаковка (1)
626,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (2)
624,60 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Всього: упаковка (2)
625,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 29-А
Всього: упаковка (1)
625,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
628,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
628,49 грн