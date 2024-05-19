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URIAGE ІСЕАК МАТ 40 мл - Київ (450378) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
513,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
504,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
453,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
513,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
483,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
455,62 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
383,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
465,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
481,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
450,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Всього: упаковка (1)
482,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
467,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
499,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
494,01 грн