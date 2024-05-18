Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюURIAGE ІСЕАК МАТЦіни в аптеках

URIAGE ІСЕАК МАТ 40 мл - Харків (450378) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
479,71 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
477,21 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
499,72 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
519,31 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
467,05 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
468,02 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
469,45 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
482,64 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
471,30 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
481,32 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
481,69 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
481,22 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
478,48 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
483,19 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
478,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
478,27 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
483,65 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, шосе Салтівське, 100
Всього: упаковка (1)
479,92 грн