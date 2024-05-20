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URIAGE ОЧИЩУЮЧИЙ МУС 150 мл - Одеса (450344) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
524,94
Економія: -35,66 грн
489,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
529,53
Економія: -49,09 грн
480,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
518,01
Економія: -35,57 грн
482,44 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
521,35
Економія: -45,53 грн
475,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
Всього: упаковка (1)
529,08
Економія: -42,29 грн
486,79 грн
В інших містах:
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
Всього: упаковка (1)
532,13
Економія: -45,34 грн
486,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
Всього: упаковка (1)
529,38
Економія: -58,05 грн
471,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 21
Всього: упаковка (1)
484,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
479,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
Всього: упаковка (2)
481,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
Всього: упаковка (3)
519,41
Економія: -60,55 грн
458,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (2)
538,65
Економія: -16,16 грн
522,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
515,57
Економія: -24,30 грн
491,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (2)
477,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
477,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
464,35
Економія: -1,61 грн
462,74 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
467,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
Всього: упаковка (1)
494,00 грн