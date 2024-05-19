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URIAGE ОЧИЩУЮЧИЙ МУС 150 мл - Львів (450344) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (2)
478,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (2)
477,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (2)
521,05
Економія: -34,26 грн
486,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (2)
465,23 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
466,62
Економія: -5,87 грн
460,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
422,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Всього: упаковка (2)
422,94 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Збараж, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: упаковка (1)
400,95 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (1)
469,17
Економія: -6,11 грн
463,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (1)
422,94 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (1)
468,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Всього: упаковка (1)
422,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, вул. Грушевського, 187-Б
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
460,75 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
467,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
Всього: упаковка (1)
529,38
Економія: -58,05 грн
471,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
Всього: упаковка (3)
519,41
Економія: -60,55 грн
458,86 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (2)
538,65
Економія: -16,16 грн
522,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
Всього: упаковка (1)
494,00 грн