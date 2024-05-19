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URIAGE ОЧИЩУЮЧИЙ МУС 150 мл - Київ (450344) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
515,02
Економія: -60,15 грн
454,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
Всього: упаковка (1)
528,34
Економія: -50,53 грн
477,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (1)
525,94
Економія: -90,52 грн
435,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 39-В
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (4)
444,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
528,38
Економія: -43,45 грн
484,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Білецького Академіка, 11
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Данченка Сергія, 14
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
Всього: упаковка (1)
525,39
Економія: -82,49 грн
442,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
Всього: упаковка (1)
538,65
Економія: -16,16 грн
522,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, шосе Харківське, 144-А
Всього: упаковка (1)
520,46
Економія: -61,60 грн
458,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Змієнка Всеволода, 21
Всього: упаковка (1)
422,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
494,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (2)
528,64
Економія: -50,83 грн
477,81 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Вишневе, вул. Європейська, 24-А
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
Всього: упаковка (2)
538,65
Економія: -16,16 грн
522,49 грн