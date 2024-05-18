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URIAGE ОЧИЩУЮЧИЙ МУС 150 мл - Харків (450344) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
501,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
487,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
522,75
Економія: -51,42 грн
471,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
483,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 71
Всього: упаковка (1)
482,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Всього: упаковка (2)
480,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Всього: упаковка (1)
477,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Валентинівська, 38-Б
Всього: упаковка (1)
483,72 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (1)
482,80 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, пл. Центральна, 3
Всього: упаковка (1)
477,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Полтава, вул. Юрченка, 3
Всього: упаковка (2)
480,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Полтава, вул. Героїв України, 30
Всього: упаковка (2)
480,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (2)
477,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Лубни, перех. Володимирський / Садова, 54/2-Б
Всього: упаковка (1)
479,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
479,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Глухів, вул. Терещенків, 28
Всього: упаковка (1)
483,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Варва, вул. Шевченка Тараса, 81
Всього: упаковка (1)
483,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
526,34
Економія: -35,07 грн
491,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
477,30 грн