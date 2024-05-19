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URIAGE ІСЕАК СОНЦЕЗАХИСНИЙ ФЛЮЇД SPF 50+ 50 мл - Львів (449663) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
674,72
Економія: -43,99 грн
630,73 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
622,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
677,91
Економія: -44,58 грн
633,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
586,01 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 27-А
Всього: упаковка (1)
592,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Збараж, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: упаковка (1)
592,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
596,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
597,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Соборна, 336
Всього: упаковка (1)
587,54 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 9
Всього: упаковка (1)
592,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
632,02
Економія: -40,32 грн
591,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
595,33 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
498,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
592,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (6)
550,14 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 37/2
Всього: упаковка (1)
592,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (1)
642,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (1)
514,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
700,65
Економія: -21,02 грн
679,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (2)
605,15 грн