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URIAGE ІСЕАК СОНЦЕЗАХИСНИЙ ФЛЮЇД SPF 50+ 50 мл - Київ (449663) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
642,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
664,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
642,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
693,35
Економія: -126,86 грн
566,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
700,65
Економія: -21,02 грн
679,63 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
654,80
Економія: -19,64 грн
635,16 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
700,65
Економія: -21,02 грн
679,63 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
632,68 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
700,65
Економія: -21,02 грн
679,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (1)
681,15
Економія: -70,54 грн
610,61 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (1)
592,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (1)
599,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
622,21 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
700,65
Економія: -21,02 грн
679,63 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
550,14 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
700,65
Економія: -21,02 грн
679,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
652,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
Всього: упаковка (1)
622,65 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
590,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
550,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
700,65
Економія: -21,02 грн
679,63 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
654,80
Економія: -19,64 грн
635,16 грн