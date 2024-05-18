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URIAGE ІСЕАК СОНЦЕЗАХИСНИЙ ФЛЮЇД SPF 50+ 50 мл - Харків (449663) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (7)
629,07 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
623,51 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
626,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
625,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
626,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
579,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
581,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
581,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
627,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
585,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
580,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
626,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
623,33 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
623,37 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
625,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
582,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 71
Всього: упаковка (1)
581,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
545,63 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (2)
596,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Суми, вул. Харківська, 5/1
Всього: упаковка (1)
626,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
633,23
Економія: -57,29 грн
575,94 грн