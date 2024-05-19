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URIAGE КСЕМОЗ СИНДЕТ М'ЯКИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 200 мл - Львів (449651) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
397,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
438,02
Економія: -28,56 грн
409,46 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
324,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
417,29 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (3)
397,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
397,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
417,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
454,95
Економія: -13,65 грн
441,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
438,86
Економія: -54,68 грн
384,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
454,95
Економія: -13,65 грн
441,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
449,77
Економія: -63,90 грн
385,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
468,41
Економія: -35,06 грн
433,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
397,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 29
Всього: упаковка (1)
445,88 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 103
Всього: упаковка (1)
397,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куровця Івана-Теодозія, 10
Всього: упаковка (1)
441,60 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, вул. Тернопільська, 21-Е
Всього: упаковка (1)
411,60 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
427,50 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, вул. Зелена, 151
Всього: упаковка (1)
409,80 грн
Аптека 3и
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (2)
427,50 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
486,00
Економія: -14,58 грн
471,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
414,95 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Всього: упаковка (3)
421,61
Економія: -3,36 грн
418,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (1)
417,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
406,10 грн