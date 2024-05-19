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URIAGE КСЕМОЗ СИНДЕТ М'ЯКИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 200 мл - Київ (449651) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
445,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
454,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
445,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
414,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
425,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
450,11
Економія: -82,36 грн
367,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
474,35
Економія: -81,50 грн
392,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
324,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
454,95
Економія: -13,65 грн
441,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
434,98
Економія: -50,80 грн
384,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (3)
433,97
Економія: -66,22 грн
367,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
417,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
449,73
Економія: -55,02 грн
394,71 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
454,95
Економія: -13,65 грн
441,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
417,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
454,95
Економія: -13,65 грн
441,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
469,80
Економія: -60,30 грн
409,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
469,31
Економія: -66,11 грн
403,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
478,08
Економія: -74,88 грн
403,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
423,67 грн