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URIAGE КСЕМОЗ СИНДЕТ М'ЯКИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 200 мл - Харків (449651) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
417,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
406,87 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
405,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
422,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
433,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
434,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
403,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
406,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
400,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
432,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
406,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
398,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
406,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
435,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
435,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
445,88 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
403,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
480,29
Економія: -64,49 грн
415,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
408,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (1)
404,99 грн