Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаURIAGE КСЕМОЗ ЛІПІДОВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ ПРОТИ ПОДРАЗНЕННЯЦіни в аптеках

URIAGE КСЕМОЗ ЛІПІДОВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ ПРОТИ ПОДРАЗНЕННЯ 400 мл - Львів (449612) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
955,80 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
955,80 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
955,80 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
940,30 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
1009,51 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Радивилів, вул. Четвертного, 9-А
Всього: упаковка (1)
1013,37 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
949,40 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
906,88
Економія: -1,97 грн
904,91 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (1)
890,40 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
955,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
1040,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
955,80 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 2-Е
Всього: упаковка (1)
955,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
Всього: упаковка (1)
934,04 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (1)
922,43
Економія: -12,19 грн
910,24 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
984,30
Економія: -15,32 грн
968,98 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
981,89 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (1)
832,11 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Соборна, 336
Всього: упаковка (1)
1012,77 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (2)
1013,13 грн