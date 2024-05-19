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URIAGE КСЕМОЗ ЛІПІДОВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ ПРОТИ ПОДРАЗНЕННЯ 400 мл - Київ (449612) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
1051,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
1040,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
952,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
1015,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
951,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
941,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
955,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
890,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
890,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
943,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
977,60 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (2)
890,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
947,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (1)
1008,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
Всього: упаковка (1)
1018,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (2)
962,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
1023,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Васильківська, 5/7
Всього: упаковка (1)
1006,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (1)
1009,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Всього: упаковка (1)
939,90 грн