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URIAGE КСЕМОЗ ЛІПІДОВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ ПРОТИ ПОДРАЗНЕННЯ 400 мл - Харків (449612) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
1007,32 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
1006,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
949,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
1016,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
946,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (5)
1006,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
1008,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (5)
1008,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
1009,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
951,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
1013,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
950,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
949,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
1018,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
941,13 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
1018,66 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
948,57 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
1017,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (2)
1015,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (1)
1008,57 грн