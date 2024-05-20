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URIAGE КСЕМОЗ ЛІПІДОВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ ПРОТИ ПОДРАЗНЕННЯ 200 мл - Одеса (449610) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
547,28 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
532,97 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
553,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (2)
540,99 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
539,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (3)
596,70
Економія: -17,90 грн
578,80 грн
В інших містах:
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
539,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
531,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
535,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
533,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
535,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Торгова, 70
Всього: упаковка (1)
533,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
532,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя, 1
Всього: упаковка (2)
535,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
528,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 23
Всього: упаковка (1)
531,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
530,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
Всього: упаковка (2)
529,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Всього: упаковка (1)
529,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46
Всього: упаковка (1)
529,87 грн