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URIAGE КСЕМОЗ ЛІПІДОВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ ПРОТИ ПОДРАЗНЕННЯ 200 мл - Київ (449610) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
558,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
533,27 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
505,15 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
596,70
Економія: -17,90 грн
578,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
547,28 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
596,70
Економія: -17,90 грн
578,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
547,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
468,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (2)
531,83 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
538,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
491,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (2)
538,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
540,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (1)
534,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
Всього: упаковка (1)
547,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, просп. Берестейський, 47-А
Всього: упаковка (1)
534,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, пл. Оболонська, 4-А
Всього: упаковка (1)
547,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Васильківська, 5/7
Всього: упаковка (1)
533,19 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (2)
596,70
Економія: -17,90 грн
578,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, пров. Балтійський, 1
Всього: упаковка (1)
547,28 грн