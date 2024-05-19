URIAGE EAU THERMALE ТАНУЧИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА 200 мл - Київ (449530) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Віталюкс
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Київ, вул. Антоновича, 47-А
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
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Київ, вул. Практична, 2
Свк фарм
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Київ, вул. Драгоманова, 6/1
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Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
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Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
В інших містах:
Альго-фарм
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 23 хв
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-А
Аптека 9-1-1
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Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Мед-сервіс
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Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
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Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
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Харків, просп. Науки, 9