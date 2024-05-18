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URIAGE EAU THERMALE ТАНУЧИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТІЛА 200 мл - Харків (449530) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
613,13 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
570,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
611,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
574,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
574,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
616,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
616,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
616,66 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
506,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
574,48 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
573,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (2)
572,08 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
610,24 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
607,00
Економія: -93,00 грн
514,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
576,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
575,08 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
499,00
Економія: -14,97 грн
484,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
Всього: упаковка (1)
610,52 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
620,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
620,47 грн