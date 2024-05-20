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URIAGE EAU THERMALE ШОВКОВИСТЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 500 мл - Одеса (449529) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
752,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
748,48 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
816,64
Економія: -71,33 грн
745,31 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
843,75
Економія: -25,31 грн
818,44 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (2)
753,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
868,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
753,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
750,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
875,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 23
Всього: упаковка (1)
752,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
871,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
751,63 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
978,80
Економія: -29,36 грн
949,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
843,75
Економія: -25,31 грн
818,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
978,80
Економія: -29,36 грн
949,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
843,75
Економія: -25,31 грн
818,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
954,83
Економія: -66,04 грн
888,79 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
747,51 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (2)
843,75
Економія: -25,31 грн
818,44 грн