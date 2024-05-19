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URIAGE EAU THERMALE ШОВКОВИСТЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 500 мл - Львів (449529) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
843,75
Економія: -25,31 грн
818,44 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
766,80
Економія: -23,00 грн
743,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
757,97 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
848,30 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
734,63
Економія: -5,18 грн
729,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
817,22 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
727,83
Економія: -5,32 грн
722,51 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
848,55
Економія: -9,92 грн
838,63 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
842,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
843,75
Економія: -25,31 грн
818,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
853,14 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
836,73
Економія: -0,52 грн
836,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
814,45
Економія: -51,95 грн
762,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
750,49 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нетішин, просп. Незалежності, 5/2
Всього: упаковка (1)
696,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 7
Всього: упаковка (1)
771,00 грн