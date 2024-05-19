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URIAGE EAU THERMALE ШОВКОВИСТЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 500 мл - Київ (449529) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
917,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
851,46 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (3)
843,75
Економія: -25,31 грн
818,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
978,80
Економія: -29,36 грн
949,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
978,80
Економія: -29,36 грн
949,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
923,78 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
749,21 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
978,80
Економія: -29,36 грн
949,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
843,75
Економія: -25,31 грн
818,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
978,80
Економія: -29,36 грн
949,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
843,75
Економія: -25,31 грн
818,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (1)
833,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (3)
816,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (2)
978,80
Економія: -29,36 грн
949,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (1)
869,45 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
978,80
Економія: -29,36 грн
949,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (1)
749,39 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
Всього: упаковка (1)
843,75
Економія: -25,31 грн
818,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
978,80
Економія: -29,36 грн
949,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 20
Всього: упаковка (1)
833,80 грн