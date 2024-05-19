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URIAGE EAU THERMALE ШОВКОВИСТЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 200 мл - Київ (449528) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
492,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
469,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
492,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
440,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
498,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
433,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
418,85 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
417,00
Економія: -12,51 грн
404,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
480,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
480,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (2)
501,15 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
450,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
368,50 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
402,00 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, вул. Амосова, 63
Всього: упаковка (1)
449,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Всього: упаковка (2)
477,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
447,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: упаковка (1)
478,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Прилуки, вул. Київська, 273/8
Всього: упаковка (1)
492,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
452,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
449,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
481,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (1)
393,18
Економія: -3,44 грн
389,74 грн