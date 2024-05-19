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URIAGE ІСЕАК 3-REGUL УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДОГЛЯД 40 мл - Львів (449507) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (5)
508,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
867,09
Економія: -56,54 грн
810,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
707,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
707,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
508,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
707,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
707,85 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (2)
900,45
Економія: -27,01 грн
873,44 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
900,45
Економія: -27,01 грн
873,44 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
508,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
508,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
900,45
Економія: -27,01 грн
873,44 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
707,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
707,85 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (2)
900,45
Економія: -27,01 грн
873,44 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (2)
900,45
Економія: -27,01 грн
873,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
779,32 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Всього: упаковка (1)
497,48
Економія: -3,18 грн
494,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
510,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (2)
871,18
Економія: -57,29 грн
813,89 грн