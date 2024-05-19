URIAGE ІСЕАК 3-REGUL УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДОГЛЯД 40 мл - Львів (449507) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Щирецька, 36
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, вул. Вашингтона, 8
В інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21