Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюURIAGE ІСЕАК 3-REGUL УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДОГЛЯДЦіни в аптеках

URIAGE ІСЕАК 3-REGUL УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДОГЛЯД 40 мл - Київ (449507) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
564,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
490,47 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
564,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
527,02 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
564,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
486,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (6)
846,25
Економія: -154,83 грн
691,42 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
641,35 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
575,10
Економія: -115,00 грн
460,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -17,24 грн
528,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
815,92
Економія: -124,50 грн
691,42 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
564,50
Економія: -35,74 грн
528,76 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
483,36 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
900,45
Економія: -27,01 грн
873,44 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
575,10
Економія: -115,00 грн
460,10 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
448,38 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (5)
789,16
Економія: -101,29 грн
687,87 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
451,56 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (5)
807,10
Економія: -113,69 грн
693,41 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (3)
483,36 грн