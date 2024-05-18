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URIAGE ІСЕАК 3-REGUL УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДОГЛЯД 40 мл - Харків (449507) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (8)
546,58 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
514,81 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
808,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
514,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
511,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
534,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
535,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (5)
519,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
551,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
516,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (6)
516,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
511,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
510,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
548,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
806,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (4)
516,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
514,74 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
551,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
604,09
Економія: -38,09 грн
566,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
548,29 грн