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URIAGE ІСЕАК R ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ДОГЛЯД 40 мл - Київ (449504) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
539,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
489,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
508,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
505,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
562,03
Економія: -102,83 грн
459,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
568,35
Економія: -17,05 грн
551,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
541,89
Економія: -82,69 грн
459,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
531,90
Економія: -15,96 грн
515,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
568,35
Економія: -17,05 грн
551,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (2)
549,14
Економія: -70,48 грн
478,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (2)
548,57
Економія: -77,27 грн
471,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (9)
473,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (2)
503,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
526,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
473,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
Всього: упаковка (2)
557,19
Економія: -53,28 грн
503,91 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
531,90
Економія: -15,96 грн
515,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (2)
489,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (2)
568,35
Економія: -17,05 грн
551,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
509,17 грн