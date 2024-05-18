Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюURIAGE ІСЕАК R ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ДОГЛЯДЦіни в аптеках

URIAGE ІСЕАК R ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ДОГЛЯД 40 мл - Харків (449504) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (7)
508,59 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
509,51 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
506,22 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
509,85 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
508,39 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
508,07 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
468,12 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
476,08 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
477,48 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
470,44 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
499,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
471,53 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
477,97 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
510,75 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
477,94 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
507,53 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
561,40
Економія: -75,38 грн
486,02 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
507,43 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
492,92 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
506,90 грн