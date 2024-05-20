URIAGE ТЕРМАЛЬНА МІЦЕЛЯРНА ВОДА ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 250 мл - Одеса (449605) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Адмірал
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Вузівська
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
В інших містах:
Южна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Елітфарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1