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URIAGE ТЕРМАЛЬНА МІЦЕЛЯРНА ВОДА ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 250 мл - Київ (449605) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
516,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
516,09 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
432,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
432,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
508,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
508,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
442,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
Всього: упаковка (1)
497,35 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
497,35 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (4)
442,02 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
432,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
454,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Всього: упаковка (1)
505,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (2)
475,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Рудницького Степана, 13
Всього: упаковка (1)
464,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Калнишевського Петра, 2
Всього: упаковка (1)
432,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
550,02
Економія: -59,76 грн
490,26 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Берестейський, 96
Всього: упаковка (1)
442,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
547,52
Економія: -68,20 грн
479,32 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
454,10 грн