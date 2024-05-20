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URIAGE МІЦЕЛЯРНА ТЕРМАЛЬНА ВОДА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ 250 мл - Одеса (449497) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
468,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (3)
511,51 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
507,50 грн
Валерія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
507,50 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
507,50 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
507,50 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
507,50 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (1)
499,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
468,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
467,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 23
Всього: упаковка (1)
466,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
466,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
440,96 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
467,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
440,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
440,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (2)
512,46
Економія: -37,88 грн
474,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
469,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
504,19
Економія: -72,40 грн
431,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
555,05
Економія: -52,31 грн
502,74 грн