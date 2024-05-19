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URIAGE МІЦЕЛЯРНА ТЕРМАЛЬНА ВОДА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ 250 мл - Львів (449497) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
462,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
505,60
Економія: -32,96 грн
472,64 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
462,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
462,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
462,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
462,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
522,80 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (1)
495,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
479,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Любінська, 104
Всього: упаковка (1)
495,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Львів, вул. Зелена, 151
Всього: упаковка (1)
473,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (2)
477,30 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
469,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
453,57 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
456,15
Економія: -4,52 грн
451,63 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
412,34 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
412,34 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
488,17 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
487,96
Економія: -3,12 грн
484,84 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
408,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (1)
450,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (1)
440,96 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
462,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (1)
462,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Збараж, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: упаковка (1)
462,40 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (1)
482,47 грн