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URIAGE МІЦЕЛЯРНА ТЕРМАЛЬНА ВОДА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ 250 мл - Київ (449497) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
514,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
520,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
514,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
482,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
520,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
462,40 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
412,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
440,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
412,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
507,11
Економія: -71,43 грн
435,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
435,78 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
501,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
507,10 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (1)
440,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
Всього: упаковка (1)
412,34 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (2)
412,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (2)
518,95
Економія: -50,93 грн
468,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
474,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (1)
453,57 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
502,25
Економія: -64,62 грн
437,63 грн