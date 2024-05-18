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URIAGE МІЦЕЛЯРНА ТЕРМАЛЬНА ВОДА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ 250 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449497) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
469,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
518,44
Економія: -86,65 грн
431,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
546,99
Економія: -44,25 грн
502,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
518,97
Економія: -50,71 грн
468,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
485,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
507,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
511,19
Економія: -86,69 грн
424,50 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
536,02
Економія: -42,11 грн
493,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
466,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
508,86
Економія: -67,34 грн
441,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
412,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
471,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
477,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
466,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
469,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
504,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
469,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
503,60 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
467,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
497,72 грн