Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонURIAGE МІЦЕЛЯРНА ТЕРМАЛЬНА ВОДА ДЛЯ КОМБІНОВАНОЇ ТА ЖИРНОЇ ШКІРИЦіни в аптеках

URIAGE МІЦЕЛЯРНА ТЕРМАЛЬНА ВОДА ДЛЯ КОМБІНОВАНОЇ ТА ЖИРНОЇ ШКІРИ 250 мл - Одеса (449494) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
470,57 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
466,14 грн
Магнолія
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
482,40 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
508,02
Економія: -44,38 грн
463,64 грн
Віола
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
482,40 грн
Южна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
482,40 грн
В інших містах:
Чорноморська
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
482,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (4)
470,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
471,78 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
465,72 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
Всього: упаковка (1)
551,82
Економія: -60,51 грн
491,31 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
440,96 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (2)
453,57 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (1)
542,57
Економія: -53,34 грн
489,23 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
424,71 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: упаковка (1)
511,05
Економія: -45,22 грн
465,83 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (2)
412,34 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
453,57 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (2)
450,25
Економія: -1,24 грн
449,01 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
468,66 грн